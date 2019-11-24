Адвокат родін Небесної сотні Закревська голодує вже три доби

Голодування адвоката Євгенії Закревської, яка представляє в суді родини загиблих та постраждалих під час подій Майдану, триває вже четверту добу. За цей час вона втратила майже два кілограми.

Про це Закревська розказала на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні порівняла кількість слідчих управління спецрозслідувань станом на 1.07.2019 і станом на 20.11.2019 – з 67 втратила 25. Шанси на продовження розслідування справ Майдану худнуть разом зі мною», – написала вона.

Окрім того, як розказала Закревська, на знак соліданості із нею від 22 листопада оголосили голодування двоє активістів: Михайло Шекета і Микола Колорович із Мукачева.