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У Росії літак здійснив екстрену посадку через серцевого нападу у пілота. Він помер

24.11.2019

У Росії літак здійснив екстрену посадку через те, що у пілота стався серцевий напад. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«Пасажирський літак Москва — Анапа екстрено сів у Ростові-На-Дону з-за того, що другого пілота стало погано. Пізніше він помер. Командир повітряного судна зв’язався з диспетчерами і повідомив про самопочуття напарника. Політ перервали, приземлилися в аеропорту «Платов», — йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram/Mash

Уточнюється, що пілотові по прибуттю літака викликали «швидку», але врятувати його не вдалося. Причиною загибелі називають серцевий напад. Пізніше з’ясувалося, що чоловіка звали Дамір Ахметов. Йому було 49 років.

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