Евробляхерам полегшать життя: в Україні запустили електронний сервіс для скарг на митницю

В Україні запустили електронний сервіс для скарг на діяльність митниці. Голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив, що розгляд скарг триватиме до п’яти робочих днів. Відповіді будуть надавати в електронній формі.

Нефьодов також пообіцяв, що більше не буде необгрунтованих або неповних відповідей, безпідставною передачі звернень і запитів в інші органи.

«Нова онлайн-система – це новий етап у розробці сервісу зразок калькулятора розрахунку митної вартості оформлення автомобілів», – заявив Максим Нефьодов.

Система працює поки що в тестовому режимі.

У кожному регіоні будуть люди, які повинні оперативно відповідати на всі скарги, а на центральному рівні планують відстежувати статистику і наскільки об’єктивним була відповідь.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов також акцентував увагу на тому, що дурні запити та запитання реагувати не будуть.

Також Нефедов підкреслив, що митникам треба підвищувати зарплату, так як працювати з посадовим окладом в 6,5 тисячі грн і при цьому не спокушатися хабарами для людини дуже важко. Він вважає, що більш висока зарплата повинна не лише зменшити рівень корупції на митницях, але й стимулюватиме прихід на роботу нових фахівців, які є «чистими» і навіть не знайомі з корупційною машиною.