На Филиппинах найден древний супервулкан диаметром 150 км

Этот супервулкан диаметром 13 км расположен под Неаполитанским заливом у берегов Италии.

Специалисты Департамента морских наук Университета Филиппин UP MSI в конце ноября объявили о крупном географическом открытии — огромной вулканической кальдере диаметром 150 км, найденной в Филиппинском море, сообщает Express.co.uk.

Новое открытие превзошло по величине кальдеру вулкана Йеллоустоун в штате Вайоминг, США, ее диаметр составляет 60 км, ранее она считалась крупнейшей на планете.

Кальдера — это остатки вулканического кратера, образовавшиеся после выброса магмы. Со временем поддержка, которую магма сообщала вулкану, исчезает, это заставляет стороны горы разрушаться внутрь.

Геофизики решили назвать новую кальдеру “Аполаки”, что означает “гигантский лорд”, в филиппинских мифах это имя носит бог солнца и войны.

Одна из крупнейших в Европе кальдер — Кампи Флегрей, в переводе “горящие поля”.

Считается, что он образовался сотни тысяч лет назад и несколько раз извергался. Первоначальное извержение, которое произошло 200 тыс. лет назад, вызвало “вулканическую зиму” и уничтожило большинство европейских неандертальцев огромным количеством пепла, выброшенного в атмосферу.