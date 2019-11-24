Відірвало вухо і рознесло пальці: снайпера Путіна влаштували пекло на Донбасі

Ворожі снайпери на Донбасі ведуть активний вогонь і роблять спроби відрізати українських військових від села Зайцево.

Як йдеться в сюжеті «ТСН», бійці Об’єднаних сил постійно на чеку, так як нещодавно одному з їхніх побратимів відірвало вухо і рознесло пальці.

«Снайпера заїжджають буквально кожні два тижні, російські в основному», – розповів боєць з позивним «Змій».

За словами українських захисників, заїжджі найманці ведуть вогонь з будинків, які давно пустують.

«Дорогу прострілюють. Можна сказати, що намагаються відрізати», – сказав боєць на прізвисько «Кузя».