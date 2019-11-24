«Люди! Прокиньтеся!» Кричущий випадок на дорозі в Дніпрі підірвав мережу

22 листопада на пішохідному переході жінка збила чоловіка, переїхавши йому руки. Після — зникла з місця події.

У соціальних мережах розгорілося масове обговорення ситуації, яка сталася 22 листопада на жм Парус: жінка збила чоловіка на пішохідному переході і втекла з місця події.

«Сьогодні в районі з 17:45 до 18:00, на перехресті біля АТБ ( на вул. Метробудівській, 12) переїхали автомобілем чоловіка. Я з маленькою дитиною була в цей момент поруч, в 2-х метрах від потерпілого. Чоловік був хворий ( за зовнішнім виглядом однозначно психічний розлад, не наркозалежний і не алкоголік). Він ішов поруч з нами. В один момент він впав на дорогу, і автомобіль переїхав йому по руках. Жінка років 40 – водій авто, зупинилася і вийшла з питанням: викликати швидку чи міліцію? Я сказала:спочатку швидку, т. к. чоловік лежав на дорозі, і було видно, що у нього переламані руки. І тут ШОК!!! Водій села і поїхала!» — поділилася свідок події Наталія.

Але на цьому неприємності не закінчилися. Як повідомляє жінка-очевидець, потерпілому ніхто не хотів допомагати і викликати швидку. За словами жінки, навіть поліція розвернулася і поїхала в іншому напрямку:

«Постраждалий чоловік ліг на бордюр, я одягла йому каптур і пішла з дитиною швидко додому, щоб викликати швидку. На перехресті побачила патрульну поліцію, зраділа, що допоможуть, але…вони розвернулися і просто поїхали в іншому напрямку. Виїхали, не під’їхавши до лежачого біля дороги на асфальті чоловікові!!! Як? Це їх не стосується зовсім??? Я прийшла додому й зателефонувала на 103. Виявилося, що так ніхто!!! і не викликав швидку! Від мене заяву не прийняли, так як на той момент я не знаходилася поруч з постраждалим.»

Наталія підсумувала, що постраждалий чоловік з переломами рук самостійно пішов з місця подій, так і не дочекавшись допомоги. Свідки-продавці із найближчих магазинів повідомили, що поліція і швидка так і не приїхали на виклик.

Ситуація підірвала соцмережі

Актив ж/м Парус (Дніпро)