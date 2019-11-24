Знаменитая модель рассказала о своей депрессии

Несмотря на то что Белла Хадид является одной из самых востребованных моделей и лидером мнений, девушка страдает от эмоциональных потрясений и имеет проблемы с ментальным здоровьем.

Об этом она рассказала на конференции, посвященной моде в Париже. В рамках мероприятия Хадид поучаствовала в public talk с французским журналистом и режиссером Лоиком Прижаном, пишет harpersbazaar.com.ua.

Девушка призналась, что испытывает чувство подавленности, работая в модной индустрии. «Я чувствую себя виноватой за то, что могу жить этой невероятной жизнью, иметь все эти возможности, но при этом все равно периодически впадаю в депрессию», – говорит модель.

По мнению Беллы, ее психологическое здоровье было нарушено, когда карьера пошла в гору. «Я плакала каждое утро, во время перерывов на обед и перед сном. Я была очень эмоционально нестабильной, когда в 18 лет работала по 14 часов в день в течение четырех месяцев подряд. Я думаю, мне нужен был перерыв», – заявила Хадид.