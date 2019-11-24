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Зять Ельцина объяснил, чем тот думал, когда назначал Путина своим преемником

24.11.2019

20 лет назад первый президент России Борис Ельцин назвал Владимира Путина своим преемником

По словам Юмашева, Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы, связанные с рыночной экономикой

Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что он был человеком другого поколения.

Об этом в интервью журналисту Владимиру Познеру заявил Валентин Юмашев, действующий советник Путина и бывший советник Ельцина. Интервью доступно на YouTube-канале «Ельцин Центра».

«Ельцин считал, что поколение людей, которым в 1991 году было по 45-50 лет, они должны уйти. Нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского в себя взяли», – сказал Юмашев.

По его словам, Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы, связанные с рыночной экономикой.

В июне в ходе прямой линии Путин заявил, что считает верным свое решение принять предложение Бориса Ельцина сменить его в должности руководителя страны. Он признался, что тогда это решение далось ему непросто, поскольку он не считал себя готовым к такому.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Через пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 политик объявил о своей отставке и назначил и.о. президента тогдашнего премьерминистра Владимира Путина.

 

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