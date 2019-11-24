Андрей Данилко ошарашил поклонников неожиданным решением (видео)

Известный украинский музыкант и продюсер Андрей Данилко, вошедший в судейский состав 10 сезона вокального проекта «Х-фактор», в субботу, 23 ноября во время прямого эфира заявил о своем решении уйти из шоу.

Артист должен был выступить в роли наставника категории «Группы», но на этапе прослушиваний он ошарашил коллег и участников своим заявлением об уходе. После приглашения музыкальных коллективов на сцену, он, преодолев заметное волнение и со слезами на глазах признался, что чувствует себя опустошенным и не готов продолжать участие в «Х-фактор», сообщает 24tv.ua.

Знаменитый исполнитель и композитор пояснил, что в последнее время его не покидает ощущение, что «он не оправдал надежды». Он выразил надежду, что у участников появится другой наставник, который поможет им преодолеть сложный путь в мир шоу-биза.

Данилко отметил, что не чувствует в себе сил даже для смены собственных образов. Артист рассказал, что специально для участия в проекте приобрел несколько стильных обновок в Бельгии, но его внутренний настрой заставляет его надевать одежду черного цвета.

После своего заявления, Данилко удалился из зала, а отбор лучших в категории «Группы» был перенесен в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Ранее наш портал писал о том, что директор Андрея Данилко рассказал правду о его состоянии. После того, как в СМИ появилась информация о “сердечном приступе”, который якобы перенес артист во время съемок новогоднего шоу, его представители прокомментировали ситуацию и рассказали, как Данилко чувствует себя на данный момент.