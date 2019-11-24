У проект оборонного бюджету США включили санкції проти «Північного потоку-2»

У проект оборонного бюджету США на 2020 рік включили санкції проти «Північного потоку-2«, які торкнуться компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу.

Про це повідомив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Джим Ріш в коментарі виданню Defense News.

За словами Ріша, причина ініціативи в тому, що вікно можливостей закриється, так як значна частина газопроводу вже побудована.

«Це буде дорого їм (компаніям) коштувати. Я вважаю, що якщо ці санкції приймуть, (компанії) закриються, і я думаю, що росіянам доведеться шукати інший спосіб зробити це, якщо вони зможуть це зробити», — підкреслив Ріш.

Видання зазначає, що включення санкцій проти «Північного потоку-2» — це сильний сигнал, однак проект оборонного бюджету має бути затверджено в Палаті представників і Сенаті США.