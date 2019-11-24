Президент Сербії визнав, що сербське зброя могла потрапити на Донбас

Сербія не продавала зброю в Україну, але сербські міномети могли опинитися на Донбасі шляхом реекспорту.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич в Північній Македонії, повідомляє «Європейська правда».

«Вони (опозиція – ред.) звинуватили нас у вбивстві російських дітей в Донецьку і Луганську, тому що ми продаємо зброю в Україну. Вони хочуть погіршення відносин між нашою країною та Росією. Вони показали документ, який повинен продемонструвати провину Сербії», — сказав Вучич, коментуючи оприлюднені опозиціонеркою Мариникой Тепіч документи про зустріч представника України з представниками сербського військового заводу «Крушик».

Сербська компанія «Техноремонт», згідно з оприлюдненими Тепіч даними, купила партію хв виробництва заводу «Крушик» і продала польської компанії Nattan, представником якої фактично був громадянин України Віталій Дементьєв, а вже потім боєприпаси потрапили в Україну.

Вучич заявив, що міністерство торгівлі Сербії дозволило компанії «Техноремонт» продати зброю польської компанії Nattan, яка в документах, оприлюднених опозиционеркой, названа кінцевим одержувачем зброї.

Сербський президент запевнив, що хоча все було зроблено відповідно до закону і угода була «чиста, як сльоза», проте сербські спецслужби попередили Службу зовнішньої розвідки Росії про можливе реекспорті озброєння в Україну.

Вучич також розповів, що в агентство безпеки та інформації Сербії викликали власника компанії «Техноремонт» і говорили йому «не грати і не експортувати в Україну не загрожувати відносинам з Росією».