В Україні спалахнув мовний скандал: в законі виявилася лазівка

З наступного навчального року всі школи в країні повинні перейти на українську мову. Російська залишиться тільки в початкових класах, і те за умови, що учні є представниками корінного народу чи національних меншин. Так заявили в Міністерстві освіти.

У російськомовних школах поки не розуміють, як реалізувати це нововведення і трактують його по-своєму. Детальніше у матеріалі Оглядач.

Скандал з російської мови

У Кропивницького, в школі №16 ще на початку року розгорівся скандал. Батьки поскаржилися, що їх дітей змушують вивчати російську мову, причому урок російської мови йде як обов’язковий. «Діти і так завантажені навчанням, домашніми завданнями, а у нас ще й російська мова йде як повноцінний урок. Ми кілька разів зверталися до нашого директора, але все марно. Вона запевняла, що це другу іноземну мову, і він необхідний дітям», – розповіла одна з мам.

Підручник російської мови

Парта

У міському департаменті освіти нас запевнили, що провели роботу з керівництвом школи, і російська мова там будуть викладати лише факультативно.

Однак за три місяці ситуація в школі №16 практично не змінилася. Керівництво пішло на поступки тільки в одному класі, де батьки виступили категорично проти додаткового уроку російської мови. В інших шести паралелях російський йде як обов’язковий урок.

Сайт школи №16 у Кропивницького

У самій школі запевняють, що російська мова у них викладається як мова національних меншин. «У нас багато російськомовних сімей, ми ж повинні були для них щось зробити», – сказала завуч школи Лілія Селюк.

«Нічого не змінилося насправді. Російська як був у цій школі, так і залишився. До того ж у цьому навчальному закладі гноблять уроки української мови. Діти з початку року українську мову вивчають у переповненому класі за 36-38 учнів! Хоча клас в такому випадку повинні були б поділити на дві частини. Міська влада запевняють, що у них на це немає грошей», – обурюється керівник ГО «Батьківська рада Кропивницького» Євгена Захарченко.

Класи настільки переповнені, що учні сидять по три людини за партою

ТРК Україна

Російськомовні класи залишаться

У Київській гімназії ім. А. Пушкіна поки готуються до переходу на українську мову. Правда, як пояснив нам директор гімназії Олена Баталова, російські класи в початковій школі залишаться.

«У Законі написано, що з 2020 року почнеться поступовий перехід на українську мову, і триватиме він три роки. І вже з 2023 року з 5-го класу викладання має бути українською мовою. Але в початковій школі російські класи залишаться. Ось навесні батьки почнуть подавати заяви в 1 клас, і ми будемо дивитися за їх бажанням. Може бути два російських класу і два українських або 1 російський два українських або навпаки», – каже Баталова.

У початковій школі класи з навчанням російською мовою залишаться

Банки сьогодні

Правда, в школі поки що не розуміють, як буде вестися викладання з 2023 року в середній школі. «Ми поки ще не знаємо, діти, які навчалися в російському класі в початковій школі, з 5-го класу повинні будуть відразу вчити всі предмети українською мовою? Або перехід знову буде поступовим», – говорить Олена Баталова.

Російська потрібен для месенджерів?

В школі №100 Одеси один з батьків розповів, що намагався підняти на зборах питання про скасування уроку російської мови. Але нарвався на опір вчительки.

«Її головний аргумент був такий: наші діти в месенджерах і соцмережах спілкуються російською мовою і роблять багато помилок. Тому їм потрібно його вивчати», – розповідає батько школярки.

Правда, в самій школі ситуацію з переходом на українську мову коментувати не стали.

А от у департаменті освіти Одеської міськради заявляють, що діти, які пішли в школу до 1 вересня 2018 року, будуть продовжувати навчання на тому ж мовою. Також до 4 класу школярі зможуть навчатися російською мовою. А після цього вони зможуть продовжити навчання мовою «корінних народів». Щоправда, поки не ухвалений закон про «корінні народи», ситуація залишається невизначеною. А в старшій школі, після 9 класу, навчання українською мовою стає обов’язковим.

Куди подінуться вчителя російської мови

Поки не дуже розуміють і механізм переходу на українську мову в школах Харкова. «У нас немає ніяких проблем, всі наші вчителі пройшли курси, гроші на це виділені. Я не розумію, чому ви задаєте такі питання», – відповіла директор школи №53 Яна Білаш.

В школах, поки перехід на українську мову трактують по-своєму

24 канал

У харківській школі №58 поки ще намагаються розібратися, що мали на увазі в Міністерстві освіти, сказавши, що з 2020 року всі школи переходять на українську мову.

«Поки у нас запитань більше ніж відповідей. У цьому році, наприклад, ми набрали два класу з навчанням українською мовою та два класу – російською. Як буде в наступному році, не знаю. Звичайно, ми виконаємо всі розпорядження міністерства. Але, наприклад, що робити школярам, які вже навчаються російською мовою? Їм переходити відразу на українську або продовжити навчання за старою програмою? Також потрібні будуть нові підручники», – каже директор школи Олександр Осипенко.

За словами директора цього навчального закладу, батьки поки не піднімають це питання. А ось вчителям російської мови насправді доведеться вибирати – або вони повинні будуть перекваліфіковуватися, щоб вести уроки українською мовою, або їх навантаження буде зменшуватися і вони залишаться без роботи.

Вчителям російської мови доведеться перекваліфікуватися

Капітал

Думка батьків

Серед батьків на форумах і в соцмережах виникають суперечки. Наприклад, деякі теж вважають, як вчителька з Одеси, що в школі необхідно залишити російську мову заради грамотного спілкування дітей в месенджерах.

«Діти між собою в листуванні в групах в Вайбере, в СМС, в соцмережах-спілкуються російською. Так склалося історично. І діти пишуть з дикими помилками, це чисте невігластво. Це навіть не суржик. Я за російську хоча б факультативно, щоб діти писали без помилок мовою, якою говорять», – написала на одному форумі мама київського школяра.

Інші батьки кажуть, що в східних регіонах навіть самим вчителям буде складно перейти на українську мову. «У нас в школі викладає вчитель, який переїхав з Донбасу. Він намагається говорити по-українськи, але коли потрібно пояснити тему, то він перескакує на російську. Виходить такий суржик. Навіть шкода його», – ділиться мама 7-класника Аліна Гончаренко з Харківської області.

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«Я сама вчилася в російській школі, навіщо мене туди віддали батьки, вони зараз пояснити не можуть. І у мене були проблеми з надходженням в технічний вуз. Я два тижні ридала, поки здавала іспити. Потім складно було вчитися на 1 курсі, але я як-то все це подолала. Природно своєї дитини я віддала в українську школу, тому що прекрасно розумію, скільки тут тупотіти ногами не будуть, майбутнє за українською мовою. Не ускладнюйте дітям життя», – вважає Вікторія Павленко з Дніпра.

«У нас російськомовна сім’я, чоловік з Криму, я з Сумщини. Донька пішла в 1 клас в українську школу, звичайно, ми хвилювалися. Але вона досить швидко адаптувалася, все чудово розуміє і добре вчиться. Є пара батьків, які категорично проти українського і на кожному зібранні влаштовують істерику, щоб запровадили урок російської мови. Їм складно, тому що вони самі своїх дітей так налаштовують», – говорить Олена Черненко з Києва.

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Виняток тільки для офіційних етнічних меншин

Судячи з відповіді Міністерства освіти на запит OBOZREVATEL, російська мова в українських школах залишається. Йому «дали статус» мови корінних народів і національних меншин. Тому в садках і в початковій школі викладання російською мовою залишається.Для цього, за задумом міністерства, будуть створюватися окремі класи.

Що стосується тих учнів, які вже навчаються російською, з 2020 року кількість предметів українською мовою у них поступово буде збільшуватися.

Експерт з утворення Українського інституту майбутнього Микола Скиба вважає, що якщо в початковій школі залишиться можливість навчання російською мовою, то це вже буде виходити за рамки закону.

«Законом передбачено, що виключення може бути зроблено в тих районах, де компактно проживають етнічні меншини. Які потрібно підтримувати і захищати, щоб вони не зникли. Причому ці меншини повинні проживати там історично, і це повинно бути офіційно задокументовано. Наприклад, угорці в Берегівському районі Закарпаття живуть компактно і століттями, для них може бути передбачений перехідний період. А де у нас в Києві або в Одесі компактно проживають росіяни етнічні групи?», – вважає Скиба.

Він наводить приклад Польщі, де є українські школи. «Вони існують там, де компактно проживають українці. І то, там частина предметів йде українською, а частина на польській», – уточнює OBOZREVATEL Скиба.

До того ж, на думку експерта, нелогічно за рахунок податків українців випускати підручники державною мовою і російською. Що стосується приватних шкіл, то їм ніхто не забороняє вести викладання на мові, яка їм подобається.

«Те, що ви вдома розмовляєте російською, це ваша приватна життя, і ніхто в неї не втручається. Але навіщо обмежувати дітей, яким доведеться ЗНО або ДПА в 4 та 9 класах здавати українською? Або обмежувати їх у виборі роботи із-за не знання державної мови?», – каже Скиба.