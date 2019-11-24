Міста в Італії пішли під воду: фото і відео потопу

У суботу, 24 листопада, на деякі міста Італії обрушилася сувора негода, з-за чого населені пункти буквально пішли під воду.

За даними видання 7News, найбільше постраждала Генуя, де затопило підвали, підземні переходи та офісні будівлі, а кілька вулиць були перекриті через зсуви.

Місцева влада повідомляє, що в долині Polcevera за три години випало майже 300 міліметрів опадів. Жителів закликали залишатися вдома, а із-за повеней в Генуї оголошений червоний рівень загрози. З найбільш небезпечних зон вже евакуйовано понад півтисячі людей.

Пожежна служба Генуї повідомила про більш ніж 100 дзвінків з-за застряглих автомобілів, зсувів, падаючих дерев.

За даними видання La Repubblica, в комуні Сеццадио пропали дві жінки. Перша була на машині з двома людьми, коли транспорт змило в річку. Рятувальники вже знайшли двох постраждалих, пошуки третього тривають.

Другим зниклим без вести виявився працівник будинку пристарілих. Він перестав виходити на зв’язок, коли відправився додому, покинувши машину.

Зсув у Генуї

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Негода у Генуї

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Повінь у Генуї

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#ENDEGO Roads in the Italian city of Genoa remained flooded, Saturday, November 23, after a week of heavy rain in the region. Firefighters work on Saturday to remove fallen trees from blocked roads. pic.twitter.com/aWKr81IAAy

— Barbara Santana (@Barbara96913515) November 23, 2019