Український моряк загинув у шторм в Кельтській море

Український моряк загинув в результаті травми, отриманої під час шторму в Кельтській море.

Про це повідомила благодійна організація «Фонд допомоги морякам «Ассоль» в Facebook.

«Суховантаж ALMA (IMO: 9231676, прапор — Мальта) зв’язався з MRCC Corsen, Франція, і запросив медичну допомогу 57-річному українському моряку, який знаходиться в критичному стані. Травма була отримана в результаті шторму в Кельтській море в 21:10 UTC 22 листопада, приблизно в 150 морських милях на захід від Бреста. Команда медпрацівників була доставлена на борт суховантажу вертольотом, 01:40 UTC 23 листопада лікарі констатували смерть моряка», — йдеться в повідомленні.

У зв’язку з інцидентом судно перервало рейс з Великобританії на Кубу і попрямувало в Брест (Франція).

«Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути що завгодно — від удару хвилі до падіння або удару яким-небудь важким предметом», — зазначили в благодійній організації.