Протести в Чилі: поліція застосовує заборонені гумові кулі, 280 осіб отримали поранення

У Чилі внаслідок застосування силовиками гумовіх куль під час зіткнень з учасниками антиурядових акцій потерпіли понад 280 людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Telesur.

“За час антиурядових акцій протесту щонайменше 280 чилійців отримали травмування очей унаслідок того, що правоохоронці стріляли їм в обличчя, і це рекорднаі кількість травмованих згідно зі світовою статистикою”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, поліція Чилі застосовує гумові кулі попри офіційну заборону, за винятком екстремальних ситуацій.

Крім того, від початку акцій протестів проти політики президента Себастьяна Піньєри заарештовано понад 17 тисяч осіб, а 950 затриманих досі перебувають у слідчих ізоляторах.

Нагадаємо, вже понад місяць чилійці протестують проти соціальної та економічної нерівності, а також проти політичної еліти. Масштабні демонстрації проти чилійського уряду розпочалися у Сантьяго 14 жовтня через 30-відсоткове підвищення вартості проїзду в метро.

Нинішня криза є найбільшою у Чилі з моменту повернення країни до демократії в 1990 році.