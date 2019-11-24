Київського патрульного оштрафували за торгівлю секретними даними

Солом’янський суд Києва визнав винним поліцейського, який за винагороду передавав зацікавленим особам конфіденційну інформацію з бази поліції.

Про це редакція 368.media дізналася з вироку по 1 ч. ст. 182, ч. 2 ст. 361 КК.

Обвинувачений з 2017 року працює на посаді старшого інспектора відділу розшуку та обробки матеріалів дорожньо-транспортних пригод управління патрульної поліції в Києві. Серед іншого, обвинувачений вносив інформацію в електронні бази МВС про всіх дорожньо-транспортних пригоди, які трапилися на території обслуговування, проводив розшук осіб, що зникли з місця ДТП, з використанням баз даних.

На початку 2019 року громадянин вирішив зібрати і передати за грошову винагороду конфіденційну інформацію, яка зберігається і обробляється в електронних інформаційних системах, і, є інформацією з обмеженим доступом. Оскільки доступ до такої інформації захищений паролем, у якості посередника до збору інформації залучили працівника поліції.

У липні 2019 року в Telegram до громадянина звернувся старший інспектор управління патрульної поліції в Києві і запропонував систематично надавати інформацію, що міститься в базах Нацполиции і органів внутрішніх справ. Надалі чоловік розміщував в Telegram оголошення про пошук і збір інформації з обмеженим доступом і виходив на клієнтів.

У запитах йшлося про персональних даних, дату народження особи, місце народження, адреси проживання, серію і номер паспорта громадянина України, факти притягнення до адміністративної відповідальності і звернення в органи внутрішніх справ.

Оплату від замовників брали на карту банку. Поліцейський отримував 300 гривень за запит щодо однієї особи в системі «Інформаційний портал Національної поліції України». Всього в липні він встиг виконати три такі запити. Спільник знаходився в Маріуполі і там зберігав інформацію на телефоні, передаючи замовнику з допомогою через Telegram і отримуючи на карту суми «винагороду».

Суд визнав поліцейського винним і призначив покарання у вигляді 17 тис. гривень штрафу з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.