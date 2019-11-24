На Закарпатті зіткнулися легковик і мотоцикл, травмовано двоє підлітків

У Закарпатській області В результаті зіткнення мотоцикла і легкового автомобіля травмовано дві людини.

Так, 23 листопада, близько 15:35 в поліцію надійшло повідомлення про те, що у селі Сімер Перечинського району сталася аварія з потерпілими.

Прибувши за викликом, правоохоронці з’ясували, що на вулиці Карпатської зіткнулися мотоцикл і автомобіль Renault. В результаті аварії тілесні ушкодження отримали дві людини: 16-ти та 17-річний місцеві жителі.

Попередньо встановлено, що 17-річний юнак, керуючи мотоциклом, не дотримався безпечної швидкості та дистанції та допустив зіткнення з автомобілем, яким керував 45-річний житель Ужгорода.

За фактом аварії з потерпілими розпочато слідство за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Мотоцикл, марка якого встановлюється, та автомобіль отримали механічні пошкодження і приміщенні на спеціальний майданчик Перечинського ОП. По справі триває досудове слідство.