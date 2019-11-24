Гончаров: Зеленський вже цурається партії «СН», і, судячи з усього, вона сама себе повинна вбити

Швидше за все, першим це зрозумів спікер Ради Дмитро Разумков, вирішивши віддати цю пропрезидентську горе-партію в повне розпорядження 35-річному Олександру Корнієнко (отримав в КПІ (НТУУ) кваліфікацію магістра хімічної технології та інженерії), і не має, звичайно ж, ніякого досвіду партійного будівництва.

Зате швидко сообразившего, маючи багатий досвід концертного директора і менеджера української рок-групи Крихітка (екс-Крихітка Цахес), що партія під його керівництвом повинна стати сексі.

Треба визнати, що Саші Корнієнко в цьому напрямку партійного життя не треба було сильно напружуватися, аж надто багато сексі виявилося у «СН»: секс-скандали просто слідують один за іншим. І найгірше: ніхто не знає, що тепер робити з партією влади?! Жодного істотного передвиборчої обіцянки не виконано, натомість сексі – хоч відбавляй. Відповідно, рейтинг партії «СН» стрімко котиться вниз. А тут іще не тільки супротивники, а й недавні союзники різко перейшли до неї в опозицію. Вже і Ю. Тимошенко жорстко заявила: «Наша команда заявляє про перехід партії «Батьківщина» в опозицію до політики знищення України, в опозицію до політики продовження епохи бідності. Ми оголошуємо опозицію проти розпродажу з молотка всіх стратегічних об’єктів власності України, в тому числі землі. Ми не поділяємо таку політику».

Що в цій ситуації робити Ст. Зеленському? Адже ця партія тримається на плаву тільки завдяки ще зберігся його авторитету. Віддати цю партію більш досвідченим і чіпким Андрію Богдану або Андрію Єрмаку, але вони стали непримиренними конкурентами і будуть топити все, що опиниться в руках одного або іншого. Дати можливість її поглинути більш потужної партійної сили? Це можна було зробити разом з «Батьківщиною», але тепер всі мости спалені. Які ще варіанти або сценарії не розглядалися, все не те і не так. Значить, доведеться цю партію-сексі по-тихому «злити». Так-так, ця щойно народжена партійна сила і повинна сама себе вбити. Інакше вона стане гирею на ногах Володимира Зеленського.

Намагатися зберігати партію «СН» при таких «шоколадних» умовах — абсолютно безглузде заняття.

Олександр ГОНЧАРОВ