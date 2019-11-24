Депутат: Сербське зброю на Донбас поставляли через “прокладку” сина генерала, відому за Свинарчук-гейту

До постачання сербської зброї на Донбас була причетна кіпрська фірма PetraLink Limited, яка фігурує в розслідуванні Генеральної прокуратури України про розтрату коштів Міністерства оборони.

Про це заявила сербська депутат-опозиціонер Мариника Тепіч в Twitter, опублікувавши відповідні документи.

«Про що промовчав Вучич: 1) завод «Крушик» домовлявся безпосередньо з «іноземним партнером з України»; 2) що це кіпрська фірма Petralink, якою володіє син українського генерала Володимира Петенка, засудженого за торгівлю зброєю; 3) що на це дали згоду МВС, агентство безпеки і інформації Міноборони та міністерство торгівлі» — написала вона, долучивши до повідомлення копії кількох документів.

В одному з них разом з польською фірмою Nattan, яка значиться як кінцевий одержувач сербської зброї, фігурує фірма PetraLink Limited.