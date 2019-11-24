У Росії загорівся BMW X6 гасили фекаліями

У російській Самарі на ходу загорівся престижний автомобіль BMW X6, загасив його проїжджав повз асенізатор. Відео інциденту опублікували очевидці в одному з місцевих пабликов в соцмережах.

Нп сталася на одній з трас Самари в суботу, 23 листопада. Водій негайно викликав усі служби, які могли йому допомогти загасити раптово загоревшуюся машину, проте вогонь поширювався з великою швидкістю і чекати не було. Проезжавшая повз машина служби асенізації зупинилася і з неї вийшов водій.

Чоловік погодився допомогти водієві палаючої іномарки і, діставши шланг, почав поливати BMW каналізаційними стоками. Варто відзначити, що вогонь вдалося згасити швидко. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

«Я проїжджав повз цієї «вистави», власник іномарки сам допомагав мужика на ассенизаторе гасити вогонь. Причому робив він це дуже спритно. Побажаю хлопцеві удачі, сподіваюся, його машину можна буде відновити» — передають місцеві ЗМІ слова очевидця події.