Алкогольна залежність: винувато будова мозку

Робота заснована на експериментах з мишами, і її придатність для людей ще належить довести, однак попередні дані свідчать, що вся справа в будові мозку. А саме — в тому, як пов’язані його області, що приймають рішення, з відділами системи покарань. Якщо цей зв’язок надто слабка, вживання алкоголю стає проблемою. Нова робота не відповідає на всі питання про дію алкоголю на мозок, але проливає світло на один з механізмів виникнення залежності.

Головне завдання, яке ставили собі автори нової роботи, полягала в тому, щоб пояснити різницю в реакції людей на алкоголь. Адже незважаючи на те, що протягом життя з ним так чи інакше стикається близько 80% людей (дані по США), лише частину — близько 30 відсотків — починає зловживати алкоголем.

Під «зловживанням» біологи мають на увазі цілком певну річ, не пов’язану з об’ємом або частотою вживання етанолу. Слідом за медиками, разработавшими Діагностичне керівництво по психічних розладів (DSM-5), дослідники вирішили вважати зловживанням ситуацію, коли людина продовжує пити, незважаючи на цілком усвідомлювані шкідливі наслідки.

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Оскільки дослідження проводилося не на людях, а на мишах, для моделювання цього «осознаваемого» впливу авторам довелося придумати незвичайну схему експерименту. Миші пили не тільки розчин етилового спирту, але розчин з додаванням горького на смак хініну.

Коротко експеримент виглядав так. Спочатку мишей привчали реагувати на звуковий сигнал — після нього їм давали солодкий розчин цукру через трубочку. Потім з того ж сигналу мишам протягом п’яти днів надходив замість цукру 15-процентний розчин етанолу. Після цього слідував період запійного пиття», коли без жодного сигналу гризунам, звиклим до алкоголю, протягом двох тижнів вільно був доступний етанол в необмежених кількостях.

Проте головна частина експерименту починалася відразу після цих підготовчих етапів. Алкоголь мишам знову давали тільки по сигналу, але на цей раз до розведеного етанолу підмішали хінін — гірке речовина, яке повинно було служити безумовним негативним стимулом і відвернути мишей від подальшого вживання алкоголю.

До речі кажучи, коли вчені замінили хінін на інші негативні стимули — наприклад, слабкий удар струмом, — на результати експерименту це ніяк не вплинуло. Так що можна вважати, що хінін для мишей був цілком адекватною заміною похмілля або інших негативних наслідків алкоголізму, відомих людині.

Різні тварини реагували на алкоголь по-різному. Якісь миші припинили приймати розчин спирту ще на «запойной» стадії (дослідники віднесли до категорії «непитущих») — він був їм просто не цікавий. Інші («п’ють») деякий час продовжували вживати алкоголь, але як тільки до розчину додали гірку речовину, пити його миші швидко перестали. Однак деяку кількість тварин («залежні» або compulsive drinkers — в оригінальній термінології авторів) тягнулися до трубочці з етанолом навіть тоді, коли він був змішаний з хініном або його вживання супроводжувався ударом струму.

Вчені змогли визначити схильних до залежності мишей ще на підготовчій стадії експерименту — за будовою мозку

Найбільш несподіваний результат нової роботи (і головне досягнення авторів) полягає в тому, що вони змогли передбачити, в яку групу потрапить та чи інша миша, вже на першій стадії експерименту — до введення негативних стимулів. І передбачення було засноване на тому, як пов’язані один з одним дві конкретні області головного мозку: префронтальна кора, яку зазвичай називають зоною аналізу обстановки і ухвалення рішень, і одна з підкіркових областей середнього мозку, яка, як відомо з інших експериментів, пов’язана з виникненням болю і обробкою негативних стимулів.

Виявити зв’язок між досить віддаленими областями мозку і використовувати її для передбачення майбутніх нахилів різних мишей виявилося можливим завдяки двом потужним методів сучасної нейробіології. По-перше, вчені використовували флуоресцентні білки, які світяться при порушенні нейронів і дозволяють в буквальному сенсі бачити, які області мозку реагують на появу етанолу в організмі. По-друге, вчені застосували оптогенетику — техніку, яка за рахунок подачі світла в мозок дозволяє примусово задіяти певні нейрони (наприклад ті, які порушувалися на початку експерименту — при подачі алкоголю за сигналом).

Поєднання цих двох методів дозволило намалювати таку картину того, що відбувається. Мозок різних тварин з якоїсь причини (її встановити ще тільки належить) по-різному влаштований в частині зв’язку між корковими центрами прийняття рішення та підкорковими центрами болю і негативних стимулів. У одних тварин перші діють на другі швидше збудливо, в інших, навпаки — гальмують їх роботу.

Побачити різницю між різними тваринами можна вже при першому впливі алкоголю на організм, що супроводжується застосуванням легкого негативного стимулу. І ця перша реакція досить красномовна: вона дозволяє з високою точністю передбачити, чи стане тварина залежним від алкоголю чи ні. Якщо центри болю при цьому в достатній мірі порушуються, то швидше всього залежність не виникне. Наслідки (гіркота, струм тощо) будуть в такому випадку занадто сильними факторами, щоб продовжувати пити етанол і не звертати на них уваги. Якщо ж зв’язок занадто слабка, то і наслідки тваринам відчуваються не так добре, — а значить ймовірність розвитку залежності виявляється дуже високою.

Це вдалося додатково перевірити з допомогою оптогенетики. Коли вчені штучно (з допомогою подаються в мозок спалахів світла) гальмували реакцію «центру невдоволення», поки миша пила етанол, тварина потім часто не могло зупинитися і починав вести себе як залежне. І навпаки: порушення цього центру у мишей з групи залежних виводило їх з цього стану.

Цікаво, що можливість передбачення віддалених наслідків на самому початку експерименту обов’язково вимагає того самого «запійного» періоду, коли тварини можуть отримувати необмежену кількість розведеного етанолу. Мабуть, в цей момент з віссю передачі інформації між двома центрами мозку відбувається щось важливе, що сприяє закріпленню існуючого становища, але що саме — поки встановити не вдалося.

Крім відповіді на це питання, є безліч інших питань, пов’язаних з механізмом алкогольної залежності. Насамперед не відомо, наскільки результати, отримані в експерименті на мишах, можуть бути застосовні до людей. Тим більше, що на людях техніку прямого спостереження за активністю нейронів застосувати неможливо.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», вчені не перестають шукати причину алкоголізму. Існує безліч версій, у тому числі і про те, що в алкоголізмі винен клімат.

За матеріалами Meduza

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