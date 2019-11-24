У Харківській області більше тижня шукають неповнолітнього

У Харківській області безслідно зник хлопець 2004 року народження. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

«Співробітники Московського відділу поліції встановлюють місцезнаходження Цуканова Дениса, 2004 року народження», — йдеться в повідомленні.

Хлопець 15 листопада пішов з центру реабілітації та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 14-15 років, зріст 165 см, худорлявої статури, волосся русяве.

Був одягнений у жовту куртку з чорними вставками, червону шапку з написом Nike.