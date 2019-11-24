Єпіфаній запропонував перенести Різдво в Україні: названо умова

Предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній заявив, що Різдво в Україні можна святкувати за григоріанським календарем – 25 грудня.

Але за умови, якщо цього захоче українське суспільство. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба.

При цьому митрополит підкреслив, що зараз важко уявити, скільки знадобиться часу, щоб змінити святкування такого великого родинного свята зі звичного нам 7 січня.

«Більшість помісних православних церков святкують Різдво за новим, григоріанським календарем. І ми це можемо робити в майбутньому, якщо це буде сприймати український народ», – зазначив він.

За його словами, якщо християни в Україні почнуть святкувати Різдво 25 грудня, то незабаром можна буде говорити і про зміни в церковних звичаях.

«Якщо Церква побачить, що більшість православних християн в Україні готові сприйняти це, хочуть святкувати саме за новим стилем, тоді не виникне жодних проблем», – підсумував Епіфаній.