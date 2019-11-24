Перерваний транзит: «Центренерго» закуповує вугілля у сепаратистів через Швейцарію

Незважаючи на неодноразові скандали навколо поставок вугілля на «Центренерго», керівництво держпідприємства шукає нові способи, як приховати реальні джерела сировини.

Як повідомив редакції 368.media джерело в Міненерго, восени було прийнято рішення закуповувати вугілля в європейських компаній, щоб заспокоїти українську громадськість, але, знову-таки, все це є лише ширмою, адже реально паливо везуть з території «ДНР/ЛНР».

Редакції 368.media раніше писала, що вугілля для «Центренерго» поставляла компанія «Нафта-Форс», пов’язана з групою «Приват» олігарха Ігоря Коломойського. Вугілля за документами нібито йшов з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Після резонансного скандалу, викликаного даною публікацій, чиновники вирішили перестрахуватися.

З листопада вугілля завозять через швейцарську «прокладку» Adelon AG. Основні одержувачі продукції — Зміївська та Трипільська ТЕС. Офіційно зазначено, що вугілля везуть з Сибіру на адресу «швейцарців», але за схемою «перерваний транзит» вантаж залишається в Україні і не виїжджає з країни. Після цього його відправляють у «Центренерго».Джерело в Міненерго

Що за компанія Adelon AG? На українському ринку це новачок. За даними редакції, вона пов’язана з уродженцем Донбасу Дмитром Коваленко, який з допомогою корумпованих російських чиновників займається поставками вугілля на Україну за схемою «перерваний транзит». Експорт оформлюється в Молдавію, Польщу, Румунію, Іспанію і Швейцарію, а на ділі всі вагони розвантажують на Україні.

Нагадаємо, що ще в минулому році уряд РФ заборонив поставки вугілля в Україну у відповідь на санкції Києва щодо Росії, раніше було заборонено транзит російського вугілля в Європу через територію України. Однак з 1 червня цього року дозволили постачання і транзит за квотами для російських компаній.Виявилося, що займаються поставками вугілля не тільки відібрані за квотами компанії.

Раніше Коваленко користувався компанією Bremer Traiding Limited і низкою схожих за назвою структур для легалізації вугілля в Україні, а тепер перейшов на Adelon AG. Справа в тому, що Bremer Traiding вже давно фігурує в матеріалах ЗМІ, як поставщий вугілля за перерваного транзиту, тому Коваленко вирішив «підчистити кінці» і зробити рестарт бізнесу. Гроші від оборудок нібито виводяться на рахунки в банки Монако.

У Міненерго склалася дивна ситуація. Є офіційний покупець вугілля — ДП «Госуглепостав», яку створювали, щоб акумулювати вугілля і централізовано передавати його «Центренерго». Однак компанія простоює без діла. Також на ній висить величезний борг перед ЦОФами за збагачення вугілля. Саме ДП «Госуглепостав» чекає оплати за рахунками від «Центренерго» за старі угоди, але там цю проблему ігнорують.

У цих операціях частково почала розбиратися СБУ. Прес-центр спецслужби в листопаді оприлюднив інформацію і розтині схеми « перерваного транзиту». Силовики подтвредили, що організатори створили в Україні мережа фірм, який закуповували вугілля у сепаратистів, оформлюючи його як російський. Після цього паливо за підробленими документами йшло на ТЕС та в країни ЄС. В рамках провадження за ст. 258-5 КК офіцери СБУ нібито затримали одного з учасників нелегального бізнесу. Йому вже повідомили про підозру.

За нашими зараз на вугільному ринку йдуть зміни. Бізнесмен Сергій Кузяра, який бачить себе в команді президента, раніше заявляв, що зможе відповідати а поставки вугілля з непідконтрольних територій Донбасу. За нашими даними, він активно веде переговори з нардепом Андрієм Герусом та іншими особами з оточення президента, чиновниками РНБО, керівництвом Міненерго і оточенням олігарха Коломойського. Такий собі модератор-вирішувала енергетичного ринку. Однак поки йому на ринок зайти не дають. Кузяра через російську компанію «Інвест-Углесбыт» зміг поставити лише 20 тис. тонн вугілля на ЦЗФ «Мирноградская».