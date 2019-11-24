Ватажок бойовиків Пушилин заявив, що Зеленський більш агресивний, ніж Порошенко

Ватажок терористів Донецької області Денис Пушилин, який постійно висловлює критичну точку зору щодо української влади, заявив, що президент нашої країни Володимир Зеленський не виконав свою основну обіцянку, яку він давав ще до початку виборів.

Мова йде про те, що війна досі не зупинено.

Як повідомляє пропагандистський ресурс «Зірка», говорячи про дії нової української влади, Денис Пушилин підкреслив: «Коли до влади прийшов Зеленський, то були якісь обережні надії. Однак, як бачимо зараз, це все швидко розсипалася. Його заяви взагалі не відповідають його дій. Тим більше, нинішні заяви. Іншими словами, на розмовному рівні, Зеленський стає більш агресивним, ніж Петро Порошенко. Адже я чудово пам’ятаю, що були на фронті дуже гарячі дні, яких не було дуже давно, про що ми вже в 2015 році згадували. В тому числі, гарячі дні були при Зеленском».