В США пес за рулем час катался по кругу на машине: его остановила полиция

В американском штате Флорида лабрадор Макс в течение часа самостоятельно крутился на машине задним ходом. Об этом сообщает “TheБабель” со ссылкой на полицию Сент-Луиса.

Как сообщают местные правоохранители, мужчина по ошибке заехал в незнакомый район и вышел из машины, чтобы узнать дорогу. Выходя, он случайно захлопнул дверь авто. Тем временем его домашний любимец случайно задел рычаг передач, и машина поехала. Это могло бы привести к трагедии, если бы руль не был сильно вывернут влево.

Сообщается, что машина ездила по кругу около часа, пока не прибыли пожарные и полиция. Они смогли открыть дверь с помощью кодового замка на водительской двери. По итогам дорожно-транспортного происшествия пострадал один почтовый ящик, расположенный около дороги дома, и немного поцарапалась машина.

: Українські Новини