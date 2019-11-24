Савченко очолила автопробіг проти ринку землі

Екс-нардеп Надія Савченко приймає уктивное участь у протестних акціях проти відкриття ринку землі в Україні без проведення референдуму.

Сьогодні, 24 листопада, в Києві проходить автопробіг проти ініціативи нинішньої влади.

Під час руху колони Савченко висловлювала прозицию протестувальників у мегафон. Від влади вимагають відкласти на 2 роки розробку законів про ринок землі, дати українцям реалізувати своє право на отримання 2 га сільськогосподарської землі, провести перепис населення, інвентаризацію та аудит усіх земель України, відкрити геокадастры, провести всеукраїнський референдум з питання землі.

Акція протесту продовжилася під офісами парламентських партій, і на Майдані Незалежності.