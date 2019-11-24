«Вигнання чоловіків з родини», — в Москві пройшов мітинг проти закону про домашнє насильство

Близько 200 чоловік прийшли в парк «Сокольники» в Москві на мітинг на захист традиційних духовно-моральних цінностей та проти прийняття закону про насильство в сім’ї.

Про це повідомляє блогер Ілля Варламов.

За словами Варламова, причиною мітингу є ініціатива внести в грудні до Держдуми законопроект «Про сімейно-побутовому насильстві», який введе саме поняття «домашнє насильство» (зараз його немає в законодавстві РФ) і визначить його види.

Однак учасники відбувся протесту вважають, що майбутній закон порушить їхні права і підірве інститут сім’ї.

«Тобто закон ще не прийняли, а потенційні ґвалтівники вже почали себе проявляти! Дивно, з якою завзятістю ці люди захищають своє право на тиранію в сім’ї», — зазначає Варламов.