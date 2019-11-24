Неякісні бронежилети: Стали відомі результати нових випробувань

Міністерством оборони України для встановлення об’єктивних даних по справі про закупівлю бронежилетів «Корсар» була створена спеціальна комісія з перевірки їх якості.

Про це повідомив на своїй сторінці у «Фейсбуці» учасник бойових дій на Донбасі Роман Костенко.

«У лабораторії Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил, що є провідною науковою установою Міноборони, було проведено дослідження вибірки бронежилетів. Згідно з договором між міністерством та компанією “ТЕМП-3000″, бронежилети повинні зберігати захисні властивості, якщо їх використовують при температурах від -40 до +60 градусів і у випадку атмосферних опадів”, — розповів Костенко.

За його словами, комісія провела дослідження при нормальних умовах, при -40 градусів і при 40 градусів тепла, а також в умовах «дощування».

«У всіх випадках зразки зберегли захисні властивості і не відбулося пробиття захисного шару. Також комісія прийняла рішення провести додаткове дослідження в умовах, непередбачених технічними характеристиками, а саме після годинного замочування бронежилетів. Було здійснено випробування бронежилетів як з бронепластинами (кулями 5,45 мм і 7,62 міліметра), так і без них (з м’яким кевларовим (синтетичне воклокно, що має високу міцність) пакетом кулею 9 міліметрі з пістолета Макарова). У першому випадку бронежилети зберегли рівень стійкості 4, однак виявилося, що після замочування кевларовий пакет бронежилета «Корсар» втрачає захисні властивості. Це свідчить про те, що діючі технічні умови за вказаними бронежилетам є недосконалими і потребують доопрацювання», – зазначив Костенко.

Випробування показали, що всі вимоги, які могли перевірити співробітники Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних Сил, відповідають технічним умовам, закладеним у договорі.