Соціолог: у Росії насправді править два Путіна

У Росії насправді править два Путіна. Один з них – хитрий злодійкуватий стариган, завжди готовий прибрати до рук те, що погано лежить: нафта, газ, бюджетні кошти, Крим.

Це він нещодавно заявив: «Ми почекаємо, поки американці витратять гроші на технології, а потім – цап-драп». Про це у своєму блозі пише російський опозиційний політик, соціолог Ігор Эйдман.

За його словами, другий Путін – зовсім інша людина по натурі. Йому земні блага не потрібні, він на той світ зібрався: «Ми як мученики потрапимо в рай, а вони просто здохнуть». Цей Путін як одержимий маніяк марить ракетно-ядерним сверхоружием, відродженням імперії, підкоренням Африки, глобальною війною. Він не розуміє, чим все це загрожує не тільки народу, але і для всього людства.

Ігор Эйдман пише, логічно, що виникає питання: який Путін — справжній? Скоріше всього, правильна відповідь: обидва. Це шизофренічне роздвоєння особистості і злодійський прийом одночасно. У «Путіних» поділ праці. «Маніяк» лякає кінцем світу, а «Стариган загребущий» в цей час по кишенях в ошелешеної публіки лазить.