«Кинули на депозит»: ПриватБанк потрапив у черговий скандал

У редакцію надійшов відгук клієнта. На сьогоднішній день немає ніяких труднощів з тим, щоб оформити собі картку Приватбанку для того, щоб отримувати депозити.

Ось тільки, як виявляється – це може бути чревате безпосередньо для самого клієнта. Ризик обумовлений тим, що як тільки закінчується термін депозиту під час того ж авто пролонгації, всі кошти повинні знаходиться в банку протягом п’яти днів. При цьому ніякого заробітку безпосередньо для вкладника – не передбачено.

Скоротити цей термін банк самостійно – ніхто не хоче. Зі зрозумілих причин, подібний розклад справ максимально вигідний безпосередньо для співробітників Приватбанку. Що найцікавіше, клієнт зустрівся з досить неприємним казусом, коли йому прийшла поштою завідомо неправильна банківська виписка на новий термін депозиту. Але що найцікавіше – цей документ був звичайно ж на користь банку. Як могло бути інакше? Як тільки клієнт виявляє недостачу грошових коштів в так званому депозитному фундаменті, банк тут же висуває таку виписку, що вказує на те, що клієнт сам винен в подібному розкладі.

Але, щоб впоратися з проблемами, клієнтові довелося піднімати галас у ЗМІ. Тому що в іншому випадку, працівники банку просто нічого б не помітили і так далі відмовчувалися. Пощастило, що знайшлися небайдужі люди, які тут же почали підтримувати обманутого клієнта. Як і очікувалося, почали спливати деталі, коли подібного роду випадки були виявлені ще й на теренах інших регіонів. Виявляється, що ПриватБанк не так вже й рідко проводить подібні «заходи» по обдирання грошових коштів своїх клієнтів. Хто знає, чого можна очікувати в майбутньому. Але вже зараз можна відзначити той факт, що ПриватБанк відноситься до своїм клієнтам нелояльно.