Колишня дружина Олександра Пономарьова розсекретила його новий роман

Український співак Олександр Пономарьов живе в одній квартирі з новою обраницею. Такою інформацією поділилась його колишня кохана Вікторія Мартинюк.

Як йдеться у програмі “Життя відомих людей”, Олександр Пономарьов більше не прагне виставляти на показ своє особисте життя. Знаменитий український артист уникає питань про новий роман та не здійснює публічних виходів зі своєю пасією. Однак зберегти стосунки у секреті йому все ж не вдалось.

Вікторія Мартинюк, з якою Олександр Пономарьов був у шлюбі до 2012 року, розповіла журналістам, що наразі артист живе із коханою жінкою. Із колишнім партнером вона не спілкується, проте залюбки підтримує дружні стосунки з його цивільною дружиною.

“Ми не спілкуємося. Спілкуються наші чоловіки. Тобто я спілкуюся з його дружиною. Він спілкується з моїм чоловіком”, – розповіла Вікторія Мартинюк.

Окрім цього, вона розповіла, що їхній з Олександром Пономарьовим спільний син спілкується з новою обраницею свого батька. А якщо школяр чимось ображає жінку, то Вікторія Мартинюк не пропускає це повз увагу.

Я дуже вдячна цивільній дружині Олександра, що вона добре ставиться до мого Саші. Я завжди його сварю, коли він не зовсім толерантно про неї відзивається. Я в нього виховую повагу до всіх дорослих. Особливо до цивільної дружини його батька,

– додала вона.

Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова? У серпні 2006 року знаменитий співак одружився з Вікторією Мартинюк. Тоді дівчина була студенткою 5 курсу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а їхню історію кохання обговорювала вся Україна. Вже у лютому 2007-го Олександр Пономарьов вдруге став батьком: хлопчика назвали на честь його зіркового батька. Однак щасливі стосунки протривали 6 років, у 2012-му пара офіційно розлучилась.

Окрім цього, Олександр Пономарьов мав стосунки з донькою Миколи Мозговою – Оленою. З нею чоловік виховував спільну доньку Женю. Наразі артист має нову обраницю, яку поки не знайомить з громадськістю.