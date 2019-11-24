Українка стала найкращою молодою легкоатлеткою світу

Ярослава Магучих виграла нагороду Петра Нуровски як найкраща молода спортсменка за версією МОК. Її ім’я було названо під час урочистої церемонії нагородження World Athletics Awards в Монако.
Ukraine’s Yaroslava Mahuchikh wins the Female Rising Star Award💫🇺🇦#AthleticsAwards pic.twitter.com/d9CjLddUSl
— World Athletics (@WorldAthletics) 23 листопада 2019 р.
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1 жовтня 2019 року Ярослава Магучих завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, двічі побивши молодіжний рекорд планети.
У травні Магучих виграла золото на етапі Діамантової ліги в катарській Досі і стала наймолодшою переможницею в історії турніру.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», молоді українці не вперше дивують спортивний світ. Наприклад, український стрибун у воду Олексій Середа кваліфікувався на Олімпійські ігри – 2020 в Токіо. На той момент хлопцеві було всього 13 років.
За матеріалами «Новий час»
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