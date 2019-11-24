У МЗС відреагували на загибель українського моряка в Кельтському морі

Міністерство закордонних справ України заявляє, що консул встановив контакт з судновласником і поліцією у зв’язку із загибеллю українського моряка у Кельтському морі.

Про це у коментарі УНІАН заявив заступник директора департаменту – начальник управління консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

Зокрема, він підтвердив смерть українського моряка на борту суховантажу в Кельтському морі.

«У зв’язку з цим трагічним випадком консул невідкладно встановив контакт з судновласником, агентом судна, крюїнговою агенцією, а також поліцією. Консул забезпечує необхідні у такій ситуації заходь», — заявив Кирилич.

Як повідомляв АНТІКОР, 22 листопада український моряк загинув у результаті травми, отріманої під час шторму в Кельтському морі.

У зв’язку з інцидентом судно перериває рейс із Великої Британії на Кубу і попрямувало до Бресту.

«Точна причина смертельного нещасного випадку невідома, це може бути що завгодно — від удару хвилі до падіння або удару будь-яким важким предметом», — зазначили в благодійній організації «Фонд допомоги морякам «Ассоль».