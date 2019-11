У Конго пасажирський літак впав на будинку: багато жертв

У місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго в неділю, 24 листопада, пасажирський літак розбився, врізавшись в будинку.

В результаті катастрофи загинули щонайменше 24 людини, передає ВВС.

Серед жертв виявилися жителі району Мапендо, включаючи чотирьох членів сім’ї. На борту повітряного судна перебувало 17 пасажирів і два члени екіпажу.

Аварії зазнав літак з двома турбогвинтовими двигунами Dornier-228, що належить приватному перевізнику Busy Bee.

Губернатор Північного Ківу Нзанзу Касивита розповів, що зранку лайнер «пропустив» свій зліт з міського аеропорту. Він розбився приблизно через хвилину після того, як піднявся в повітря.

Фото з місця падіння літака

twitter.com/aa_balkans

Літак повинен був вилетіти в Бені, за 350 км на північ від Гоми. Причина аварії поки неясна, попередньо, у Dornier-228 стався відмова двигуна відразу після зльоту.

Відзначається, що в ДР Конго щодо часті авіаційні події на тлі слабких стандартів безпеки і поганого технічного обслуговування. Всім комерційним перевізникам країни заборонено працювати в Європейському Союзі.

