Це плювок в обличчя лікарям: Комаровський спалахнув з-за слів Супрун

Під час п’ятничного політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» головний педіатр країни Євген Комаровський не стримав емоції і відверто висловився про колишньої влади в Україні, зокрема, пройшовся катком по в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун.

Євгенія Комаровського обурило те, що при колишній владі медпрацівників повчали люди, які далекі від медицини. Комаровський зазначив, це обурливо, коли, наприклад, прес-конференцію на тему інтернатури проводить людина, яка ніколи не була в інтернатурі – це плювок в обличчя лікарям. Це приблизно так, як «тилова криса» почала навчати офіцерів, як правильно воювати. Це справжнісіньке неповага до людей, а, якщо говорити конкретніше, то до лікарів, яке розквітло при Уляні Супрун.

Найбільше Комаровського обурило показане в ефірі однієї з програм інтерв’ю Уляна Супрун, яка заявила, що 70 років в Україні нічого не робилося в сфері медицини і тільки завдяки децентралізації величезні гроші почали залишатися в регіонах, які місцева влада направляла на медицину. Комаровський буквально спалахнув, заявляючи, що після почутого від Супрун, він не міг собі місця знайти, тому що Уляна Супрун не врахувала те, чим жила країна останні 70 років, а саме – постійні інститути, тисячі врятованих життів, існуюча трансплантація, пересадки серця.