«Це дуже небезпечно для країни»: Покальчук попереджає, що українським політикумом можна легко маніпулювати

Олег Покальчук зазначив, що в Україні політичні перипетії поступово набувають все більш комедійний характер, і з боку вони більше нагадують пародію на реальну політику.

За словами соціального психолога, це дуже небезпечно для країни в цілому, оскільки з’являється можливість маніпулювати українським політикумом, перетворюючи політичний процес в самий справжній балаган.

Покальчук пояснив — проблема в даному випадку полягає в тому, що над такого роду політичними комедіями дуже легко встановити зовнішнє управління, діючи за допомогою «корисних ідіотів». При необхідності комедія дуже просто перетворюється в комедії.

Разом з тим, у Києва з’явилася досить велика кількість інструментів, що дозволяють контролювати соціально-політичну ситуацію в Україні. Питання лише в тому, чи зможе нинішня влада грамотно застосувати ці інструменти, чи ні. Не варто забувати — виникають соціальні кризи зовсім не в період стагнації, коли змагатися взагалі не за що. Вони зароджуються в період поліпшення ситуації, коли є перспектива підвищення статусу або прибутку.