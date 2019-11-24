7 актеров, ставших успешными режиссерами

Многие из них рано или поздно понимают, что могли бы руководить и сами

За свою карьеру голливудские актеры успевают поработать со многими успешными режиссерами. Многие из них рано или поздно понимают, что и сами могли бы руководить этим парадом. Вместе с каналом TV1000 представляем актеров-постановщиков, которым удалось снять выдающиеся проекты, тем самым доказав, что талантливый человек – талантлив во всем.

Роберт Редфорд

Обычно выдающиеся режиссеры набивают немало шишек, прежде чем выдают публике свою лучшую работу. И лишь в редких случаях уже первый фильм становится звездным для постановщика. В истории кино есть лишь шесть режиссеров, которые получили Оскар за свою дебютную картину. Одним из них является Роберт Редфорд, звезда фильмов «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид» и «Три дня Кондора». Когда Роберт принялся снимать ленту «Обыкновенные люди», у него за плечами был почти двадцатилетний опыт съемок в Голливуде. Возможно, именно поэтому ему удалось создать душещипательную драму, которой Киноакадемия присудила четыре статуэтки, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Кевин Костнер

Еще один человек, у которого все получилось идеально с первого раза, – популярный актер Кевин Костнер. Музыкальная мелодрама «Телохранитель» сделала его любимцем доброй половины женского населения, тогда как историческая драма «Танцующий с волками», в которой Костнер выступил как исполнитель главной роли и постановщик, обеспечила ему место в списках оскаровских лауреатов. Лента, рассказывающая историю об американском солдате, который во время гражданской войны в США заводит дружбу с волками и индейцами, в целом была отмечена семью премиями Оскар, в том числе за лучшую режиссуру и лучший фильм.

Клинт Иствуд

Невозможно обойти вниманием еще одного узнаваемого оскароносца – Клинта Иствуда, чья актерская карьера началась в 50-х годах прошлого века. Широкую популярность Клинт обрел, играя крутых парней в модных в те времена вестернах. Этот же жанр стал счастливым билетом и для Иствуда-режиссера. Вестерн «Непрощенный» с самим Иствудом в главной роли был удостоен четырех премий Оскар, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру, а также был включен в десятку лучших вестернов в истории и сотню лучших американских фильмов за сто лет.

Следующего настолько крупного успеха Клинт ждал более десяти лет. Он пришел со спортивной драмой «Малышка на миллион», также отмеченной четырьмя наградами, в числе которых – за лучший фильм и лучшую работу режиссера. Сегодня, несмотря на почтенный возраст 89 лет, Иствуд все еще активно снимает кино и является одним из самых авторитетных режиссеров современности. Следующий проект его постановки готовится к выходу в 2020 году.

Мел Гибсон

Общественность по-разному относится к скандалисту Мелу Гибсону. Но киноманы едины в мнении, что этот парень чертовски хорош, когда дело касается создания самобытных, цепляющих за живое фильмов. Второй режиссерской работой в его карьере стала историческая драма «Храброе сердце» о национальном герое Шотландии Уильяме Уоллесе. Роль Уоллеса исполнил сам Гибсон. Картина получила десять оскаровских номинаций и выиграла в пяти из них – в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура».

Сегодня поклонникам редко выпадает увидеть Гибсона-актера в хорошем фильме. А вот Гибсон-режиссер снова вернулся в игру. В 2016 году он представил публике военную драму «По соображениям совести», за которую снова стал одним из номинантов на звание лучшего режиссера года. А сейчас Мел готовится к съемкам сиквела своей нашумевшей ленты «Страсти Христовы».

Джордж Клуни

Джордж Клуни прошел большой путь от любимчика телезрителей, обаятельного доктора Дага Росса из популярного сериала «Скорая помощь». Этот трамплин Клуни использовал по полной, из года в год повышая уровень лент в своей фильмографии. Сегодня его имя является брендом. Джордж научился превращать в успех все, к чему прикасается. Он успешный актер, награжденный премиями Оскар и Золотой глобус, бизнесмен, регулярно попадающий в список самых зажиточных звезд Голливуда и филантроп, названный в числе самых влиятельных людей мира. В списке его заслуг не последнюю позицию занимает режиссерское ремесло. На счету Клуни уже восемь режиссерских работ, среди которых номинированная на Оскар в шести категориях историческая драма «Доброй ночи и удачи», политический триллер «Мартовские иды», черная комедия «Субурбикон» и другие интересные проекты.

Бен Аффлек

Желтая пресса увлеченно наблюдает за взлетами и падениями в жизни актера. Такая же контрастная обстановка царит и в его профессиональном послужном списке. Карьера Бена началась с головокружительного успеха – вместе с лучшим другом Мэттом Деймоном он получил Оскар за лучший сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг». Но затем Бен не единожды делал выбор в пользу, мягко говоря, некачественных картин. Черную полосу для Аффлека ознаменовало получение сразу нескольких антипремий Золотая малина – за фильмы «Джильи», «Сорвиголова» и «Час расплаты». К счастью, об этом никто и не вспомнил, когда в 2015 году на экраны вышла режиссерская работа Бена, политический триллер «Операция «Арго». Он принес Аффлеку не только премию от жюри Золотой малины «За восстановление репутации», но и премию Оскар в главной категории «Лучший фильм».

Брэдли Купер

В прошлом году в полку голливудских многостаночников прибыло. Брэдли Купер решил поразить поклонников целым собранием своих талантов. В том, что он – хороший актер, мы уже успели убедиться, ведь ранее он уже трижды номинировался на Оскар за свои работы в кино. Тогда как лента «Звезда родилась» продемонстрировала также режиссерский и музыкальный таланты Купера. Оба умения были оценены по заслугам – Купер попал в номинацию на премию Киноакадемии как лучший режиссер, а его песня Shallow возглавила знаменитый чарт Billboard 200, а также добавила в его копилку наград Grammy.