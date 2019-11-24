Українські моряки проходять курс протимінної підготовки в Італії

На базі Центру протимінної підготовки ВМС Італії, що знаходиться у місті Ла Спеція, розпочався базовий курс протимінної підготовки за участі представника Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це пише НПП.

Протимінні заходь для України дуже актуальні в контексті захисту торговельних портів, об’єктів морської інфраструктури, пунктів базування, які розташовані як в Чорному, так і Азовському морях.

Українські військові моряки відвідували мінний тральщик ITS Numana (M5557) ВМС Італії під час його заходу до Одеси в складі Постійної групи протимінних кораблів НАТО №2. Також жодне міжнародне навчання та тренування з кораблями країн НАТО, які проходять в акваторії Чорного моря, не обходяться без здійснення спільних протимінних дій під час морських маневрів.

Тож вивчення організації підготовки спеціалістів і бойових розрахунків протимінної боротьби на кораблях та у відповідних центрах за стандартами НАТО з метою впровадження досвіду передових країн українськими ВМС є необхідністю сьогодення.

“Курсом передбачено вивчення всієї теорії та практики: від нуля — до офіцера штабу тактичного рівня. За час навчання я повинен вивчити організацію, методи й спосібі ведення протимінних дій з метою досягнення повного взаємосумісництва (interoperability) і подальшої співпраці в єдиній системі протимінної безпеки згідно зі стандартами НАТО. А також ознайомитися зі структурою Центру, обладнанням і організацією його діяльності, керівними документами, що регламентують підготовку військовослужбовців із питань протимінної боротьби”, ‒ розповідає капітан 3 рангу Віталій Спірідонов.

Крім того, офіцер зазначив, що хоча навчання передбачалося лише італійською, альо деякі дисципліни вирішили викладати англійською. Тож цей курс дасть змогу отримати відповідну мовну практику як українським, так й італійським морякам.

“Крім основних зайняти, я, користуючись можливістю, паралельно вивчаю італійську. А ще розповідаю своїм іноземним колегам про Україну й українців, про те, що нині відбувається в нашій державі, адже, як виявляється, вони не до кінця володіють реальною інформацією. Можливо, через те, що деякі таблоїди просто-напросто її спотворюють”, ‒ зауважив капітан 3 рангу Віталій Спірідонов.

Базовий курс протимінної підготовки в Італії триватиме до 1 грудня 2019 року.

У командуванні українських ВМС повсякчас наголошують, що проблема мінної безпеки в Азово-Чорноморському регіоні наразі є дуже важливою. Ворог цілком реально може застосовувати проти України мінну зброю в північно-західній частині Чорного моря, приміром, на водних шляхах цивільного судноплавства або поблизу них та у такий спосіб заблокувати морські вантажоперевезення.