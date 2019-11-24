“Перший український гумконвой”: Під Посольством РФ у Києві анонсують креативний флешмоб

У Києві під Посольством Російської Федерації анонсують креативний флешмоб з назвою “Перший український гумконвой для Росії”.

Як повідомляє “Новинарня“, захід відбудеться у понеділок, 25 листопада.

Причиною анонсованого заходу ставши стан повернутих Росією українських кораблів: МБАКів “Нікополь” та “Бердянськ” і буксиру “Яні Капу”.

Попри розграбоване військове обладнання та частину озброєння, із суден також зникли плафони, розетки та унітази.

“У полоні кораблі пережили акти вандалізму і туалетної наруги. Ми, як більш матеріально забезпечена і культурно розвинена нація, маємо допомогти своїм менших побратимів — росіянам. Саме із цією метою, ми організовуємо перший український гумконвой. Ми бажаємо передати все необхідне нашим зубожілим сусідам:туалети, туалетний папір, може знадобитись навіть спідня білизна“, – анонсують із нотками тролінгу організатори свій захід під Посольством РФ.

Початок акції: о 19:00.

Адреси: проспект Повітрофлотський, 27.

“Централізовано зберемо “симетричну” гуманітарну допомогу нашому північно-східному “партнера”, – іронізують організатори.