Люди від Коломойського ведуть переговори з Кремлем, – Муждабаєв

Після інтерв’ю олігарха Ігоря Коломойського The New York Times розмови про те, що люди, які представляють інтереси олігарха, неодноразово відвідували Кремль останнім часом, виявляються правдою.

Про це у своєму відеоблозі розповів журналіст і блогер Айдер Муждабаєв.

За його словами, головні звинувачення, які Москва висувала Коломойському – це особисті образи з боку Коломойського на адресу Путіна, Як відомо, в 2014-2015 роках олігарх дозволяв собі емоційні висловлювання на адресу господаря Кремля і тепер в Росії хотіли б вибачень за таку поведінку. Якщо це все правда, то інтерв’ю Коломойського виглядає більш ніж логічним, де він фактично вибачається перед Путіним.

Айдер Муждабаєв зазначає, насправді у Коломойського не повинно бути ілюзій, що у нього буде якась інша доля, ніж у всіх інших людей, які в різні часи намагалися дружити з Путіним. Їх усіх потім знаходили в незручних позах. Коломойський в Кремлі своїм ніколи не буде, будь-які мирні ініціативи не звучали з вуст Коломойського на адресу Москви. Путіну все це байдуже, Путін на це не звертає уваги, всі будуть під одним катком. Всі люди, які розраховують на те, що зможуть домовитися з Путіним, закінчують погано. Год