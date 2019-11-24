США не змінювали політику по Україні — Загороднюк

Україна відчуває незмінну підтримку США, незважаючи на ситуацію з розслідуванням щодо імпічменту.

Про це розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк.

«Україна має справу з багатьма людьми з Держдепу, Пентагону і т. д. — і всі говорять, що цю ситуацію жодним чином не варто розглядати як ознаку зміни політики. Для нас дуже важливо, що американський народ і уряд — з нами в боротьбі проти Росії», — відповів Загороднюк на питання про вплив розслідування щодо імпічменту в США на міждержавні відносини.

Міністр підкреслив, що підтримка США ґрунтується на спільних з Україною цінності, які не зазнали змін.

«Мова йде про цінності вільного світу, верховенстві права і територіальної цілісності, які залишилися незмінними. Ми спілкуємося з сенаторами, дипломатами, військовими — і всі вони стверджують, що підтримка ґрунтується на цінностях і не може змінитися за короткий час. Загальна політика не зазнала змін, ми абсолютно впевнені на цей рахунок», — зазначив Загороднюк.

У той же час він визнав, що Україна віддала перевагу б «не бути в світлі софітів цих новин».

Прес-служба Міноборони також повідомляє про зустріч Загороднюка з сенаторами Тімом Кейном і Ангусом Кінгом, в ході якої американські політики запевнили подальшої підтримки України у протистоянні гібридним загрозам з боку Росії. Мова, зокрема, йшла про тиск на Росію з-за будівництва Північного потоку-2.