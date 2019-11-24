Водіїв довелося вирізати з салонів: в Харкові відбулося страшне ДТП

В результаті лобового зіткнення автомобілів Fiat і «Таврія» в місті Харкові загинула 61-річна пасажирка.

Смертельне ДТП сталася у суботу, 23 листопада, близько 10:54 на проспекті Любові до Малої. Першими про подію повідомили очевидці.

«Страшна аварія. Машини в мотлох, водіїв довелося вирізати з салонів. Від Постишева в бік Баварії утворилася величезна пробка», — написали у соцмережі.

Пізніше в прес-службі Нацполиции повідомили, що в результаті аварії загинула 61-річна пасажирка «Таврії». Госпіталізовано з різними травмами 26-річний водій цієї машини і 53-річна пасажирка Fiat.

Обставини аварії встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.