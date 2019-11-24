Фашик Донецький: Трохи про наївності

Може хто чув, але годувальники всієї України, вони ж шахтарі окупованій частині Донбасу, зараз в глибокій жопі.

Наприклад, тій же Макіївці дали зарплати повністю аж за вересень місяць, що овердохуа — аж майже за 10 баксів на руки. Горді шахтарі, звичайно ж образилися і … І все. Язики в дупи позасовували і тихенько обурюються, мовляв несправедливо і т д. На більше вони не здатні.

Точка

Це у Хунти можна понти показувати: стукати касками, мітингувати і обурюватися, а ось на окупованих робити це ссикотно. Дуже. Бо звільнять нахуй. Щоб ви розуміли рівень дебілізму шахтарів, я спробую пояснити популярно.

Дано: не платять зарплату, а якщо платять, то частинами, умовних 6-8 тис грн дають частинами 4-5 разів.

Завдання: вибити зарплату і взагалі гроші і не мати наслідків+ не здохнути з голоду.

Що роблять шахтарі на окупованих для вирішення задачі? Ніхуя. Крапка. Бо ссикотно втратити рабську роботу, на якій не платять гроші — начальство загрожує всім бунтарям, мовляв хуй гроші отримаєш і навіть на копанку не влаштуєшся. У підсумку раб тупотить на рабську роботу знову і максимум його бунтарства — це під ніс бубнеть собі про несправедливість, щоб менше хто чув.

Хоча… Вру. Раба дружина пиляє. Дружина хоче шоб раб не ходив на рабську роботу і приносив бабло. Тому дружина раба типу смілива — вона постійно виносить мозок шахтарю, мовляв трахни директора шахти і принеси грошей, ти ж мужик. Типу мужик мумукает у відповідь шось типу -угу – і … І все

Стоп. Знову брешу. Дружини шахтарів сміливіше, ніж їхні чоловіки – вони навіть можуть написати лист хуй знає кому, мовляв грошей дай. Чуєте сміх? Це окупаційна влада регочуть з таких листів комітетів шахтарських дружин або як там це збіговисько вати називається.

Ну і про наївність. Є поза окупації категорія людей, які чомусь впевнені, що мовляв якщо шахтарі будуть страйкувати, то війна закінчиться. Маячня. Ніхто не буде страйкувати. Раби не страйкують, раби просять своє, а не вимагають. Як житель окупованого рф Донецька вам кажу.

Пісі.

Казки про то шо прийдуть макаки з зброєю і будуть розстрілювати бунтарів-шахтарів нехуй розповідати, мыгыбы дыныры ці придурки не цікаві, ніхто не буде нікого пакувати. Досить брехати, хлопці, ви самі знаєте, шо абизяны чхать хотіли на вас і ваші шахтарські проблеми.

Фашик Донецький