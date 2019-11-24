Побили і кинули вмирати: екс-ватажок бойовиків ЛНР загинув страшною смертю

У мережі з’явилася детальна інформація про загибель одного з ватажків бойовиків ЛНР Артема Рудковського, якого побили свої, щоб приховати розкрадання в так званої «народної міліції».

Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі блогер Анатолій Штефан «Штірліц».

Блогер опублікував скріншоти з соціальних мереж, в яких, зокрема, описані обставини загибелі бойовика.

Як зазначається, Артем Рудковський був затриманий представниками військової контррозвідки ФСБ Росії, які кришували розкрадання в так званої «народної міліції». За їх даними, Рудківський передавав цю інформацію безпосередньо кремлівським кураторам. Зокрема, він нібито встиг доповісти про крадіжку ПЗРК «Голка».

«У непритомному стані викинули на вулицю, де його підібрала карета швидкої допомоги – імітація побиття хуліганами», — сказано в повідомленні.

За даними бази «Миротворець», Артем Рудковський народився в 1980 році, був зареєстрований у місті Суходольську Луганської області. Належав до бойовиків «Міліції ЛНР» (4 окрема бригада), був начальником штабу так званого зенітного дивізіону, мав звання «майора» .