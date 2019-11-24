Уповноважений Зеленського Кулеба розбився разом з дітьми: як виглядає старший син

У результаті ДТП під Києвом з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебой в реанімацію потрапив його старший син Тимофій.

ЗМІ публікує фото Тимофія Кулеби з його сторінки у Facebook. Зазначимо, аварія сталася в селищі Чабани в неділю, 24 листопада.

Повідомляється, що чиновник нібито поїхав на червоне світло, а його молодший син їхав у авто без дитячого крісла.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко підтвердив інформацію про аварію.

«Житель села Гатне П., 1998 р. н., керуючи мікроавтобусом Volkswagen, на перехресті автодороги зіткнувся з автомобілем Toyota під керуванням Миколи Кулеби, 1972 р. н., уповноваженого президента України з прав дитини.

У результаті аварії обидва водії та двоє пасажирів (з них одна дитина) другого транспортного засобу отримали тілесні ушкодження (госпіталізовано)», – написав він.