ДТП за участю дитячого омбудсмена Миколи Кулеби: з’явилися фото і відео з місця аварії

Факт ДТП за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Н.Кулеби підтвердив заступник міністра МВС А. Геращенко.

Згідно з новими даними, на під’їзді до Києва сталася дорожня аварія за участю Уповноваженого Президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

ДТП сталось у селищі Чабани в Києво-Святошинськом районі столиці – близько 13 годин 24 листопада легковик Toyota дитячого омбудсмена зіткнулася з мікроавтобусом Volkswagen на перехресті і відрикошетила у відбійник.

За непідтвердженою поки інформацією, крім чиновника, в автомобілі знаходилися також два його сини – старший Тимофій і молодший син Єлисей. За іншими даними, з Кулебой їхав один чоловік.

У результаті кілька людей постраждали і були госпіталізовані. Серед потерпілих може бути син держслужбовця.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, в результаті аварії постраждали два водії та двоє пасажирів мікроавтобуса. Серед постраждалих є дитина.

Також факт ДТП підтвердили в Офісі Президента, передає РБК Україна. «Потрапили в аварію, всі живі, отримують необхідну медичну допомогу», — повідомили в ОП.