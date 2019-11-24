З початку доби найманці РФ 3 рази порушили режим тиші, втрат немає, — прес-центр ОС

Збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє прес-центр ООС.

Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Всі 3 обстрілу по позиціях Об’єднаних сил зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід»: у Водяного, що на Приазов’ї — з мінометів калібру 82 мм; поблизу Тарамчука — з великокаліберних кулеметів; неподалік Красногорівки — з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 23 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Три обстрілу позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» біля населеного пункту Південне.

Чотири обстрілу позицій Об’єднаних сил здійснили районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід»: двічі — у Пісків (з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї), поблизу Водяного (з автоматичних гранатометів) і Верхньоторецької (з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно).



