Коломойський хоче зайняти місце Медведчука в переговорному процесі між Росією і Україною – Венедиктов

Головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов вважає, що український бізнесмен Ігор Коломойський хоче отримати доступ до російських грошей і зайняти місце українського політика Віктора Медведчука в переговорному процесі між Україною і РФ.

Український бізнесмен Ігор Коломойський хоче брати участь у переговорному процесі між Україною і Росією замість народного депутата України від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Таку думку 23 листопада в ефірі радіостанції «Ехо Москви» висловив її головний редактор Олексій Венедиктов.

Мова зайшла про заяви Коломойського, що воювати проти Росії Україну змушують США, які нібито використовують Україну в геополітичній боротьбі з Росією. Бізнесмен також говорив, що кредити Міжнародного валютного фонду (МВФ) можна замінити фінансуванням з РФ.

«З одного боку, Коломойський хоче зайняти місце Медведчука в переговорному процесі між Росією і Україною, отримати доступ до російського ринку, до російських грошей. А з іншого боку, цілком можливо, що він як би тролить. Втрат ж нуль», – сказав Венедиктов.

Він вважає, що «зірвати переговори України з МВФ – це бізнес-завдання Коломойського».

«Приватна особа може говорити про те, що, взагалі, українським президентом повинен бути [президент РФ] Володимир Путін», – зазначив головний редактор «Ехо Москви».

У 2018 році Медведчук заявляв, що літає безпосередньо в Росію для зустрічей з керівництвом країни «з питань, які потрапляють в інтереси України», незважаючи на те, що авіасполучення між країнами було припинено в 2015 році. Політик є кумом Путіна.

У 2019 році Медведчук кілька разів літав до Москви, в тому числі двічі – перед виборами у Верховну Раду.

Після інавгурації президента України Володимира Зеленського керівник Офісу президента Андрій Богдан говорив, що нова влада не бачить Медведчука в ролі парламентера.