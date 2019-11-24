Тина Кароль в платье с экстремальным разрезом засветила стройные ноги

Тина Кароль оставила совсем немножко места для фантазии.

Популярная украинская певица Тина Кароль стала все чаще публиковать фотографии, которые подчеркивают ее сексуальность и оголяют разные части тела. В этот раз на ее странице в Instagram появилось фото, на котором она сверкнула идеальными ножками.

Тина Кароль показала неидеальную кожу

На опубликованном в Stories фото Тина Кароль позирует в платье небесно-голубого цвета на фоне большого города. Облегающее платье выгодно подчеркивает ее фигуру, а экстремальный разрез – оголяет стройные ноги. Свой образ певица дополнила традиционными нежными локонами и нюдовым макияжем. К нежному платью звезда подобрала яркие оранжевые босоножки на шпильке.

Отметим, что в таком образе знаменитость появилась перед поклонниками в новом клипе на песню “Иди на жизнь”. Это всего лишь один из образов, которые можно увидеть в видеоработе.

Тина Кароль показала стройные ноги

Тина Кароль показала стройные ноги

Одно из своих фото Тина Кароль подписала хештегом “Иду на жизнь” и отметила украинский бренд the Coat by Katya Silchenko. На втором снимке певица поставила дату, когда он был сделан – 5 ноября 2019.